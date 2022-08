Unione Popolare presenta i candidati per le elezioni politiche

Entra nel vivo la campagna elettorale per la tornata delle politiche del 25 settembre, anche per Unione Popolare. La lista che a livello nazionale è collegata al nome dell’ex magistrato e sindaco di Napoli Luigi De Magistris, nata dall’unione di Rifondazione Comunista, DeMa e Potere al Popolo, presenterà i suoi candidati nelle circoscrizioni pisane di Senato e Camera domani (28 agosto), al Circolo Arci Il Botteghino di La Rotta, a Pontedera.

Una serata alla quale sarà presente anche uno sponsor della lista (anche se non candidato) come mister Renzo Ulivieri, già allenatore del Bologna, presidente dell’Associazione Nazionale Allenatori. Con lui sarà presente la parlamentare uscente e candidata Yana Ehm, eletta cinque anni fa tra le file del Movimento 5 Stelle, uscita in dissenso dal gruppo in occasione della fiducia al governo Draghi e fondatrice con altre parlamentari del gruppo di sinistra Manifesta. Presenti anche il ricercatore e professore precario di Scienze della Pace all’Università di Pisa Federico Oliveri, lo storico ambientalista lucchese Roberto Balatri ed il docente di storia e filosofia di Pisa, sindacalista Cobas e segretario provinciale di Rifondazione Giovanni Bruno. E’ possibile cenare presso la pizzeria del circolo. Prenotazioni al 3289016442. Presentazione a partire dalle 21,45.