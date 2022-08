Fratelli d’Italia al mercato settimanale verso Fucecchio 2024

“Fratelli d’Italia si candida a essere primo partito d’Italia e movimento trainante del centrodestra, forte di un consenso che, negli ultimi anni, è sempre andato in crescendo anche nel nostro comune grazie alla coerenza delle nostre idee e alla competenza di chi agisce sul territorio”. Con queste premesse, il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Fucecchio “continua l’attività di ascolto e incontri sul territorio anche in questa campagna elettorale con rinnovato slancio grazie ai riconoscimenti e attestati di stima che la gente ci sta dando”.

Militanti e dirigenti locali del partito saranno a Fucecchio per far conoscere le proposte che il partito ha per il governo della nazione e del territorio. “Chi vorrà, ci troverà in tutti i mercati settimanali a partire da domani 31 agosto e fino a tuto il mese di settembre, fino alla settimana del voto.

Le elezioni politiche saranno un importantissimo trampolino di lancio per un percorso che ci porterà ad essere protagonisti nel successivo appuntamento elettorale delle amministrative fucecchiesi del 2024. Auspichiamo collaborazione e saremo pungolo costruttivo affinché la nostra amministrazione comunale, nei suoi ultimi mesi di attività, sappia ben collaborare con il nuovo governo che ci auguriamo essere di centrodestra a guida Giorgia Meloni. Da forza responsabile quale siamo e nel pieno rispetto dei ruoli e delle istituzioni, non faremo mai mancare il nostro appoggio per bene dei nostri concittadini”.