Due rotatorie sulla Tosco Romagnola, Guazzini le chiede a sindaco e giunta

Dato che “numerosi cittadini lamentano la pericolosità dell’incrocio tra la Tosco romagnola, di pertinenza dell’Anas e la via Vaghera che conduce da San Romano verso Stibbio”, la consigliera comunale di San Miniato Manola Guazzini, capogruppo del gruppo consiliare CambiaMenti, suggerisce all’amministrazione comunale la realizzazione di due rotatorie. L’altra dovrebbe essere all’incrocio che da La Catena porta su, verso il centro.

Nell’interpellanza presentata, Guazzini domanda a sindaco e giunta se “non ritengano opportuno inserire nel programma delle Opere Pubbliche del Comune la realizzazione di due rotonde”, se “non ritengano necessario prendere, a questo scopo, contatti con l’Anas per risolvere le questioni di competenza, se non ritengano che, dato l’interesse e la rilevanza strategica di questi interventi e data la situazione finanziaria del Comune quale è emersa in recenti discussioni, non sarebbe il caso di valutare anche la possibilità di ricorrere a mutui per il finanziamento di queste opere e in quali tempi valutano possibile la realizzazione di tali interventi”.

Guazzini suggerisce la realizzazione di una rotatoria a Ponte a Egola, nell’area detta La Nave, che segna l’intersezione tra via Diaz e via Gramsci, in prossimità del ponte sull’Egola, rotatoria più volte richiesta dai cittadini e dalla Consulta territoriale e sollecitata anche nel dibattito del consiglio comunale con una mozione votata da tutte le forze di opposizione”.

Perché per Guazzini “occorre sistemare adeguatamente l’incrocio tra la Tosco romagnola e la via della Catena, che costituisce uno dei principali percorsi di accesso alla città di San Miniato e che, a prescindere dalla soluzione che dovrà essere individuata per la controversa, rimarrà sempre la via d’accesso degli studenti ai diversi indirizzi dell’Is Cattaneo, per cui richiede spazi adeguati alle manovre dei bus scolastici”.