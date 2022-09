Elezioni, da Assotir un confronto tra candidati sul futuro del trasporto merci

Assotir ha organizzato un confronto dal titolo Il futuro del trasporto merci fra i candidati che si presentano in Toscana. L’appuntamento è per sabato (10 settembre) dalle 9 alle 13, allo showroom Gruppo Valiani S. Croce Sull’Arno con la partecipazione della presidente nazionale Assotir Anna Vita Manigrasso e il segretario generale Claudio Donati.

Sono state invitate le liste presenti nel collegio plurinominale del senato che copre tutta la regione Toscana comprese le ultime ammesse. In particolare hanno già assicurato la partecipazione Azione Italia Viva con Michele Passarelli Lio, Alleanza Verdi Sinistra Italiana con Eros Tetti, Pd con Ylenia Zambito, Unione Popolare con De Magistris con Giovanni Bruno, Pci con Paolo Zara, Italexit con Paragone con Cinzia del Bigallo, Fratelli d’Italia con Paolo Marcheschi, Forza Italia con Massimo Mallegni/Raffaella Bonsangue, Noi Moderati con Sandro Dini, Lega per Salvini premier con Manfredi Potenti, Italia Sovrana e Popolare con Salvatore Catello.

Sarà presente anche un esponente dei 5Stelle ma sono state invitate anche le liste che si sono aggiunte in questi ultimi giorni: Impegno civico- Antonietta Rebuffoni/Nicola Grimaldi, Vita – Antonietta Gatti/Federico Zacchei e +Europa – Marco Taradash/Davide Garzella .

I temi del dibattito

“I costi sono in continuo aumento a partire dai costi del carburante e per acquisto e mantenimento dei mezzi. Il potere contrattuale è invece vanificato da un quadro normativo che non garantisce le imprese che hanno i mezzi e gli autisti per svolgere i servizi di trasporto, ma premiano intermediari e committenza – spiegano da Assotir -. Le pressioni al ribasso delle tariffe di trasporto sono causate da fenomeni crescenti di dumping sociale, di concorrenza sleale da parte di vettori esteri e di imprese che non rispettano le regole a partire dall’inquadramento del personale. Lo scenario internazionale crea turbolenza sui mercati dell’energia e delle materie prime e conseguenti forti incertezze nelle decisioni operative di tutti i giorni e non solo per la filiera del trasporto merci. Ci sono quindi scenari e tematiche complesse che rappresentano una sfida difficile per il paese per le imprese i lavoratori e le loro famiglie, e conseguentemente anche per chi si candida a rappresentarlo in Parlamento”.

Tre, in sintesi, i principali ambiti del confronto: scenario internazionale, caro carburanti e tecnologie; temi nazionali e riforma del settore, questioni di ambito locale e regionale: infrastrutture, legalità, autisti.

Le quattro proposte di Assotir riguardano: l’introduzione di una nuova disciplina della subvezione, prevista dal Regolamento Ue 1055/2020, affinché si metta fine alla intermediazione parassitaria imperante nel settore, la reintroduzione dei costi minimi obbligatori per legge al fine di porre un argine alla rincorsa al massimo ribasso a cui sono soggette le tariffe dei servizi di trasporto, il rafforzamento della legge riguardante i tempi di pagamento e l’introduzione di una nuova disciplina per rafforzare il sistema di accertamento e pagamento delle attese al carico e allo scarico delle merci.