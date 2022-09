Emergenza sangue, Quartini (M5S): “Il sistema toscano ha problemi di gestione”

“I cittadini e gli operatori danno il sangue per la sanità Toscana: purtroppo l’amministrazione regionale non fa altrettanto per loro”.

Andrea Quartini, candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni, commenta così l’emergenza innescata dalla mancanza di scorte di sangue in molti ospedali toscani.

L’Anaao, il sindacato dei medici e dirigenti sanitari, ha segnalato che settimana scorsa sono stati rinviati circa due terzi degli interventi programmati, recuperati poi nei giorni successivi: un dato così elevato, hanno spiegato dall’associazione, “conferma una carenza a livello regionale, perché altrimenti il sistema riuscirebbe a compensare”.

“Questa emergenza dimostra che il sistema sanitario Toscano ha seri problemi di gestione, imputabili alla governance e ai dirigenti indicati dall’amministrazione regionale a guida Pd. Le scorte di sangue, capita che vengano sprecate -, attacca Quartini, citando le numerose interrogazioni da lui presentate sul tema da ex-consigliere del M5S in Regione – perché talvolta sono conservate a temperature che ne accorciano la durata, perché scadute o difettose e a volte il plasma viene ceduto in via prioritaria all’industria, per la preparazione di farmaci”

“Questa emergenza non è accettabile – conlcude – i toscani scontano già liste di attesa lunghissime e gli operatori sanitari sono già troppo sacrificati, tra turni massacranti per mancanza di personale e paghe non adeguate. La sanità non può e non deve essere un’impresa ma un sistema che mette al centro il bene più prezioso dei cittadini, la loro salute”.