“Nel lungo e costruttivo confronto, abbiamo informato la candidata delle problematiche locali, in particolare affrontando i temi attuali sulla sicurezza pubblica e sulla salvaguardia del tessuto economico e produttivo comunale e del comprensorio alle prese con l’aumento dei costi dovuto soprattutto al caro energia”.

Nel pomeriggio di ieri 12 settembre infatti, la vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue, candidata alla Camera dei Deputati come capolista nel collegio plurinominale PO3 Pisa Empoli Firenze, ha incontrato i consiglieri comunali di Forza Italia a Fucecchio Sabrina Ramello e Simone Testai in una tappa della sua campagna d’ascolto verso il 25 settembre.

Riguardo al tema della sicurezza pubblica, la candidata “è stata informata di tutte le proposte avanzate nel corso degli anni all’amministrazione comunale e alle autorità superiori, compresi daspo urbani, esercitazioni militari e la richiesta dell’operazione strade sicure per il contrasto allo spaccio nelle Cerbaie“.

La candidata, nel condividere l’azione portata avanti dai consiglieri Testai e Ramello in merito alla sicurezza, ha rilevato da un lato la “necessità della forte presenza sui territori di agenti di polizia municipale, dall’altro la necessità di misure efficienti e coordinate che solo lo stato può fare e che Forza Italia ha nel proprio programma”. Un programma nel quale ci sono “aumento adeguato dell’organico e delle retribuzioni di forze dell’ordine e forze armate secondo la normativa sulla specificità, ripristino della figura del poliziotto e del carabiniere di quartiere, nuovo schieramento operativo coordinato con le forze dell’ordine dei militari di Strade Sicure, contrasto all’immigrazione clandestina e collaborazione continua con i Paesi di partenza e di transito, nuovo piano carceri e migliori tutele per gli agenti della polizia penitenziaria”.

Riguardo al comparto produttivo conciario e calzaturiero e indotto eccellenza del Made in Italy poi, la candidata Bonsangue ha espresso la “necessità di tutelare queste imprese ed i relativi posti di lavoro, come del resto tutte le imprese di ogni comparto produttivo dai costi energetici, con misure immediate ed emergenziali come il tetto al prezzo del gas, ma anche con misure specificate nel programma elettorale per l’ambiente e l’energia di Forza Italia che mirano alla autosufficienza energetica del Paese (sviluppo ed investimenti nel campo delle energie rinnovabili) ed al contempo garantiscano e tutelino l’ambiente”.