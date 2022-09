Fratelli d’Italia si presenta a Fucecchio: due gli appuntamenti

Nei prossimi giorni è prevista una grande mobilitazione di Fratelli d’Italia sul territorio dell’Empolese Valdelsa per incontrare i rappresentanti, gli eletti e i candidati.

A Fucecchio gli appuntamenti sono due: domani mercoledì 14 in piazza XX settembre per il mercato settimanale dalle 9 alle 12,30 e sabato 17 in piazza Montanelli dalle 16 alle 19.