Elezioni, Renzi a Pontedera per parlare di lavoro e di innovazione a servizio dell’impresa

Domani (19 settembre) alle 11 nel piazzale davanti al Museo Piaggio, Matteo Renzi incontrerà i cittadini e esporrà le proposte di #ItaliaSulSerio relative alle tematiche del lavoro e dell’innovazione al servizio dell’impresa.

“Pontedera per il mondo imprenditoriale italiano è punto di riferimento della meccanica – si legge nella nota di presentazione di Italia Viva – Grazie alla Piaggio e al suo indotto, la nostra città è riconosciuta come la città della Vespa. Ricordiamoci che nel dopoguerra la Piaggio ha traghettato l’intera Italia verso il boom economico grazie proprio alla Vespa (e non solo); la Vespa grazie al suo design poteva essere guidata anche dalle donne. Grazie ai nostri centri di ricerca, la città si è ritagliata un posto nel panorama scientifico mondiale nel campo della robotica. La nostra città ospita dal 2019 uno degli otto competence center di industria 4.0 (poco meno di 11 milioni di finanziamento Mise). Questo, che non esito a definire miracolo, fu istituito grazie alla sinergia collaborazione tra istituzioni scientifiche, mondo imprenditoriale e il nostro Comune. Industria 4.0 voluta dall’allora ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda con Matteo Renzi premier, ha traghettato molte aziende nel mercato globale ed è stato volano di crescita per il nostro paese”.

“Nel nostro programma #ItaliaSulSerio – conclude Italia Viva Pontedera – abbiamo chiaramente scritto che Industria4.0, cioè il programma grazie al quale tante tante aziende italiane hanno potuto evolvere acquistando macchinari, digitalizzandosi ed entrando nel mercato globale, deve essere sostenuta e rafforzata. In questo contesto, Matteo Renzi anche questa volta ha scelto la nostra cittadina per parlare di lavoro”.