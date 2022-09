Casa del popolo al Comune, Lega: “Le necessità avanzate dalle opposizioni erano meno importanti?”

“Le necessità avanzate dalle opposizioni erano meno importanti del ‘regalo’ di un parcheggino a La Serra, peraltro limitrofo ad altri già esistenti?”. La domanda è del gruppo Lega di San Miniato, dopo l’ipotesi paventata dal sindaco Simone Giglioli di acquistare la casa del popolo della Serra.

“Era nell’aria – scrivono i consiglieri comunali – da alcuni mesi, ma ora sembra che il progetto si stia concretizzando. La sede della casa del popolo di La Serra da tempo in vendita per finanziare la costruzione di nuovi locali da collocare accanto al famoso ex tendone delle sagre a go go, forse ha trovato un acquirente. Il Comune sta valutando di acquistare la sede della casa del popolo, abbattere la struttura e destinare lo spazio risultante per ‘regalare’ un parcheggino ai cittadini. Un po’ quello che alcuni decenni addietro accadde a Ponte a Egola dove il Comune acquistò la sede della casa del popolo per 25 milioni di lire per destinarla poi, dopo costose ristrutturazioni e molti problemi strutturali, a scuola media comunale.

Alcune domande sorgono spontanee. Il parcheggio eventualmente ‘regalato’ ai cittadini di La Serra che grado di necessità ha per la collettività? E’ proprio un bisogno primario? Quando in occasione di svariati consigli comunali le opposizioni hanno ripetutamente chiesto al Comune di acquisire una conceria dismessa per farne luogo pubblico da destinare alla collettività o quando hanno chiesto all’amministrazione comunale di contribuire finanziariamente per risolvere il problema dei locali destinati agli ambulatori medici di Ponte a Egola, l’amministrazione comunale si è trincerata sempre dietro ad un granitico no”.

E, inoltre, spiegano “In più occasioni è stato sostenuto dalla maggioranza che il Comune non può sovvenzionare i privati. Il concetto, giusto o sbagliato che sia, riteniamo dovrebbe valere sempre. Chiediamo coerenza”.