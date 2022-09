Fisco, 400mila cartelle esattoriali sono dirette in Toscana

“In partenza sette milioni di cartelle esattoriali, di cui quattro milioni entro la fine dell’anno, di cui 400mila in Toscana”.

Lo rende noto il leader della Lega Matteo Salvini.

“La pace fiscale, con una guerra ed una pandemia ancora in corso – spiega il politico – è un doveroso aiuto a milioni di italiani che non possono pagare cartelle vecchie di anni, anche di piccoli importi, che con sanzioni e interessi sono diventate un macigno insostenibile. Si tratta di somme che lo Stato non incasserebbe mai, un arretrato di oltre 1.000 miliardi!”

“Con pace fiscale, rottamazione e saldo e stralcio – conclude – lo Stato incasserà finalmente miliardi di euro, e 15 milioni di Italiani potranno tornare a lavorare, respirare e pagare le tasse, senza essere inseguiti dall’Agenzia delle Entrate. È doveroso buonsenso”.