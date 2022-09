Elezioni politiche, chiusi i seggi alle 23. Parte lo scrutinio, centrodestra in netto vantaggio secondo gli exit poll

Ore 23, chiudono i seggi ma le operazioni di voto continueranno fino a che non saranno smaltite le code di coloro che sono arrivati prima della scadenza. In provincia di Pisa, è andato a votare il 70,42% degli aventi diritto, il 73,18 in quella di Firenze.

L'attesa è finita, dunque, e iniziano a piovere i primi dati dei sondaggi e degli exit poll (o trend poll) all'uscita dei seggi. Un'analisi nell'immediatezza dell'apertura delle urne che restituisce un netto vantaggio della coalizione di centrodestra a guida Fratelli d'Italia su tutte le altre realtà in lizza con un recupero di consensi nelle ultime settimane del Movimento Cinque Stelle rispetto al Pd a guida di una coalizione di centrosinistra e rispetto a un terzo polo che comunque raggiunge un risultato significativo. Uno scenario che necessita di essere declinato su base territoriale, stante i collegi uninominali in cui è stato diviso il paese, in cui vince il candidato che ha ottenuto anche solo un voto in più dell'avversario.

Uno scrutinio, quello dei collegi delle singole province, che potrà essere seguito in tempo reale grazie ai dati del Viminale e che in nottata restituirà i primi eletti nel nuovo parlamento, in attesa di capire l'esito dei voti di lista per il proporzionale.

Tante sono le incognite che si scioglieranno con il passare delle ore. Fra queste l'entità del successo del centrodestra, che ambisce ad ottenere i due terzi dei seggi per procedere a una riforma istituzionale in senso presidenziale o semipresidenziale e il raggiungimento della soglia di sbarramento del 3 per cento su base nazionale dei partiti minori, senza la quale gli stessi non concorrerebbero alla ripartizione dei seggi su base proporzionale.

Secondo i primi dati il centrodestra sarebbe fra il 43 e il 45 per cento, il centrodestra fra il 25 e il 29 per cento, il Movimento Cinque Stelle fra il 13,5 e il 17,5 per cento. Il terzo polo si ferma fra il 6,5 e l'8,4 per cento.

Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito con una forbice fra il 23 e il 27 per cento, il Pd fra il 18 e il 22, il Movimento Cinque Stelle fra il 13,5 e il 17,5, la Lega fra il 9,5 e il 13,5 (ma le proiezioni darebbero il partito sotto il 10 per cento), Forza Italia e il Terzo Polo fra il 6 e l'8 per cento. Sinistra Italiana e Verdi supererebbero quasi certamente la soglia di sbarramento fra il 3 e il 4 per cento. Sulla soglia del taglio +Europa e Italexit, che potrebbero non entrare in parlamento. Nel caso del partito della Bonino, però, ci sono candidati del partito in lizza nell'uninominale.

Dal punto di vista dei seggi, secondo le prime proiezioni sui duecento seggi del nuovo Senato il centrodestra ne otterrebbe 115, superarando il 50 per cento del totale. In particolare, Fdi 66 seggi su 200, Lega 28, Fi 19, Noi moderati 2. I restanti seggi sarebbero suddivisi tra Verdi/Si 4, +Europa 1, Svp 3, M5s 24, Azione 10, Pd 30, 4 alla circoscrizione Estero. A Montecitorio il centrodestra guadagnerebbe fra i 227 e i 257 seggi.