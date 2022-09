Italia Sovrana e Popolare: “Risultato testimonia la bontà del percorso intrapreso”

“Italia sovrana e popolare è nata da poco più di due mesi, è stata sistematicamente oscurata dal mainstream durante tutta la campagna elettorale, eppure è riuscita a raggiungere un risultato che, se non ci esalta, testimonia la bontà del percorso intrapreso”.

Lo affermano Maurizio Romani e Massimo Orlandini, candidati rispettivamente nei collegi uninominali 04 Senato e 07 Camera della Toscana per Italia Sovrana e Popolare.



“In particolare in Toscana – spiegano – Isp ottiene una buona affermazione, raggiungendo l’1,6 alla Camera, il miglior risultato a livello nazionale. Si tratta naturalmente solo del primo passo. Sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato, e ringraziamo pertanto i 30mila toscani che ci hanno dato fiducia. Nei piccoli comuni in particolare abbiamo avuto un risultato significativo, con un voto dato alle persone, superando i Verdi, Unione popolare, +Europa, Paragone e arrivando vicinissimi a Forza Italia. Questo nonostante la nostra propaganda sia stata “vota il simbolo”, perché l’intento era quello di non personalizzare il risultato, ma di diffondere, nel misero tempo concesso alla campagna elettorale, la visione di un Italia libera dalla morsa di una oligarchia internazionale che con questo risultato elettorale avrà maggiore possibilità di imporsi e limitare al minimo la nostra autonomia”.

“Grandi storie nascono da piccoli passi – concludono – Il cammino sarà lungo, ma certamente non ci scoraggia. Saremo all’opposizione del prossimo governo, come lo siamo stati dei precedenti in quanto riteniamo che solo un cambio radicale di sistema e di paradigma possa restituire seriamente e fattivamente la Sovranità al nostro popolo. Obiettivo per cui ci metteremo al lavoro, con rinnovato entusiasmo, già da oggi”.