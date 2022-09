Politiche 2022, Centrodestra oltre il 50% in 3 comuni del Cuoio

I sondaggi davano Fratelli d’Italia come primo partito. Ma quello sancito dalle urne a spoglio terminato, all’alba di oggi 26 settembre, somiglia a uno di quei cappotti da “voto di protesta”, come fu per la Lega di Bossi o il movimento 5 stelle. Starà dunque a Giorgia Meloni, candidata a essere la prima premier donna italiana (senza bisogno delle quote rosa) e alla sua squadra convincere gli elettori a restare tali. Di più nel comprensorio del Cuoio governato da sindaci del Centrosinistra (Parrella esclusa) e dove il Centrodestra ha stravinto, con la punta verso l’alto a Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno e quella verso il basso a San Miniato.

Nella città della rocca che guarda a Firenze infatti, il rosso per l’elezione della Camera (i voti per il Senato si discostano di qualche decimale) ha tenuto più che negli altri, con il Centrodestra arrivato al 38,17% dei voti (il 24,88 a FdI) e il Centrosinistra fermo a un dignitoso 34,64 (il 28 è del Pd). A seguire, 5 stelle all’11,61 e Azione all’8,88. Sotto il 2% gli altri.

Il punto più alto sul comprensorio del Cuoio, il Centrodestra lo segna a Santa Maria a Monte, anche se più di un elettore su due ha scelto il Centrodestra anche a Castelfranco e Santa Croce. A Santa Maria a Monte, ha scelto il Centrodestra il 53,09% degli aventi diritto, con Meloni al 34,3. Il Centrosinistra si ferma al 24,46% con il Pd al 18,23, M5S che sfiora il 10% e Azione che arriva la 6,32%.

A Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno hanno scelto il Centrodestra più di un elettore su 2: a Castelfranco il 52,66% degli aventi diritto (FdI al 35,27) contro il 24,43 del Centrosinistra, 5 stelle al 10,97% e Azione al 6,4%. A Santa Croce il Centrodestra raggiunge il 52,96% con FdI al 36,55 e il Centrosinistra arriva al 26,54% con il Pd al 21. Si fermano al 9,28% i 5 Stelle, arriva al 7,35% Azione.

Netta la vittoria del Centrodestra anche a Fucecchio: alla Camera prende il 47%, con Meloni al 32. Il Centrosinistra si ferma al 29,9, con il Pd che non sale oltre il 24 (prestazione comunque migliore della media italiana). Non arrivano al 10 i 5 stelle, supera di poco l’8 Azione.

A Montopoli Valdarno il Centrodestra raggiunge il 47,53% con FdI al 32. Il Centrosinistra si ferma al 27%, con il Pd al 22. Il Movimento 5 stelle supera l’11% e Azione sfiora l’8.