Pontedera, Azione: “E’ l’inizio di un percorso che guarda già al futuro del nostro territorio”

“Questo voto dimostra chiaramente che ha fallito la politica del ‘no a tutto’, dell’aumento delle tasse, della flat tax, dei sussidi e dell’assistenzialismo”. Il giorno dei risultati di queste elezioni politiche 2022, è il commento di Angela Pirri responsabile regionale Innovazione&ricerca Toscana, Raffaela Maria Sateriale coordinatrice Italia Viva Pontedera, Domenica Gurnari coordinatrice Italia Viva Valdera e Andrea Fulceri coordinatore Azione Pontedera.

Azione a Pontedera è stato votato dall’8,6% degli aventi diritto, guadagnando un punto percentuale in più circa rispetto alla media nazionale.

“Il risultato avuto da #ItaliaSulSerio nella nostra città – spiegano -, che ha sfiorato il 9%, è il segnale forte di un elettorato che vuole e chiede alla politica concretezza, competenza e senso della misura. Di un elettorato stanco delle diatribe ideologiche tra schieramenti opposti, che chiede pragmatismo e intelligenza politica”.

Davanti alle sfide globali che si prospettano, in un quadro politico mondiale complesso, #ItaliaSulSerio “ha avuto la forza – è il commento -, il coraggio e l’orgoglio di presentare dei candidati che hanno parlato dei problemi concreti dei territori nei territori, che hanno cercato il confronto onesto e franco con la gente ascoltando le voci di tutti i cittadini senza promettere cose irrealizzabili. #ItaliaSulserio, prima che una lista elettorale, è un progetto politico il cui obiettivo è riformare, innovare e svecchiare il nostro Paese. Un Paese con delle straordinarie capacità che ha bisogno di guardare al proprio futuro senza paure ma con la consapevolezza che il nostro sistema industriale, manufatturiero, culturale è solido e sano.

Pontedera, città della Vespa e della Robotica, rientra a pieno titolo in questo contesto industriale e di saperi. Vorremmo, dunque, ringraziare tutti i cittadini per la fiducia che ci hanno dato dicendo loro che già da domani troveranno in #ItaliaSulSerio una forza politica al servizio della città. E’ solo l’inizio di un percorso che guarda già al futuro del nostro territorio, per incanalare la voglia di serietà e concretezza ormai sempre più presente tra i cittadini, aperto a tutte le forze liberali ed europeiste”.