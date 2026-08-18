Mezzi “accumulati” nel magazzino comunale, Oliveri: “assessore si dimetta”

“L’assessore Pieracci dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di rassegnare le sue dimissioni e di scusarsi pubblicamente nel prossimo Consiglio Comunale con i cittadini”. Il commento, in merito ai fatti dell’ultimo consiglio comunale, è di Enzo Oliveri, per tutti Asma, che dai banchi dell’opposizione se la prende con il delegato ai lavori pubblici Matteo Pieracci. Il tema sono “i numerosi mezzi sequestrati e attualmente abbandonati, alcuni dei quali recano ancora l’indicazione della targa, all’interno del cantiere comunale”. “L’amministrazione – spiega Oliveri, come ribadito in consiglio – sta sostenendo costi per il pagamento della tassa di circolazione di tali veicoli da mesi e mesi, i quali peraltro non sono più circolanti. Inoltre vi sono mezzi che necessitano di essere rottamati perché non soddisfano più i requisiti per la circolazione”. Questione portata all’attenzione dell’assessore proprio nella sessione consiliare scorsa, quando Pieracci aveva assicurato la funzionaria di settore ha “già provveduto a sospendere tutte le tasse dei mezzi che non circolano” stilando “una lista dei mezzi che si possono vendere, dei mezzi che si possono rottamare”. Cose da farsi “entro fine anno”. “Peccato che avendo ancora le targhe, non è possibile che tali tasse siano “sospese”. Emerge invece un importante margine di ambiguità rispetto alla verità dei fatti. – ribadisce Oliveri. – È fondamentale che, come amministrazione, possiamo fidarci della veridicità delle informazioni che vengono comunicate in consiglio e recuperare la credibilità e la fiducia da parte della cittadinanza per il bene della nostra comunità”.