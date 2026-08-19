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Dimissioni Mastroianni, giunta e Pd: “Ha dato voce ad una parte della comunità”
Un “dirigente importante” che ha fatto della passione politica qualcosa che in questi anni ha servito il consiglio comunale. Sono le reazioni di giunta e Partito Democratico in merito alle dimissioni di Vincenzo Mastroianni, rese note nella giornata di ieri.
“La giunta comunale di San Miniato esprime il proprio dispiacere per le dimissioni di Vincenzo Mastroianni dal Consiglio comunale – si legge in una nota. – Riteniamo doveroso riconoscere la passione, la serietà e il senso di responsabilità con cui ha svolto il proprio incarico di consigliere comunale, portando nel dibattito le istanze e le esigenze di una parte importante della comunità. La sua esperienza e il suo impegno, maturati anche attraverso una lunga partecipazione alla vita politica e associativa del territorio, hanno rappresentato un elemento significativo del confronto all’interno delle istituzioni. Nel rispettare la scelta da lui compiuta, la Giunta esprime all’ex consigliere la propria gratitudine per il lavoro svolto e per il contributo offerto alla vita amministrativa della città, augurandogli di proseguire con lo stesso impegno il proprio percorso, anche al di fuori del Consiglio comunale”.
Parole che vanno in parallelo con quelle del Partito Democratico, espresso per voce della segretaria Tamara Santini che “esprime il proprio dispiacere” per le dimissioni. “Vincenzo è un dirigente importante del partito – si legge – impegnato in prima fila nella Festa dell’ Unità ed in tante altre attività. Nonostante la sconfitta alle primarie del 2024, era stato candidato ed eletto in Consiglio Comunale con un buon numero di preferenze contribuendo alla vittoria delle amministrative. Esprimo il mio personale ringraziamento per il lavoro svolto anche a nome di tutto partito”.