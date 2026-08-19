Dimissioni Mastroianni, giunta e Pd: “Ha dato voce ad una parte della comunità”

Un “dirigente importante” che ha fatto della passione politica qualcosa che in questi anni ha servito il consiglio comunale. Sono le reazioni di giunta e Partito Democratico in merito alle dimissioni di Vincenzo Mastroianni , rese note nella giornata di ieri.

“La giunta comunale di San Miniato esprime il proprio dispiacere per le dimissioni di Vincenzo Mastroianni dal Consiglio comunale – si legge in una nota. – Riteniamo doveroso riconoscere la passione, la serietà e il senso di responsabilità con cui ha svolto il proprio incarico di consigliere comunale, portando nel dibattito le istanze e le esigenze di una parte importante della comunità. La sua esperienza e il suo impegno, maturati anche attraverso una lunga partecipazione alla vita politica e associativa del territorio, hanno rappresentato un elemento significativo del confronto all’interno delle istituzioni. Nel rispettare la scelta da lui compiuta, la Giunta esprime all’ex consigliere la propria gratitudine per il lavoro svolto e per il contributo offerto alla vita amministrativa della città, augurandogli di proseguire con lo stesso impegno il proprio percorso, anche al di fuori del Consiglio comunale”.