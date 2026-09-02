A San Miniato Franco Maltinti entra in consiglio

La sua passione per la politica nasce quando ha appena 14 anni, con l’iscrizione alla Fgci. Da allora ha seguito e partecipato alla vita politica della sinistra, attraversando le diverse esperienze del Partito comunista, del Pds e dei Ds, fino alla nascita del Partito Democratico, al quale è iscritto fin dalla sua fondazione nel 2006. Dal 2024 è inoltre responsabile della Consulta territoriale 3, che comprende le frazioni di La Scala, Ponte a Elsa, Isola e Roffia, incarico che lascerà con l’ingresso in consiglio comunale, in quanto non compatibile con il nuovo ruolo.