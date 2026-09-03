Difesa del suolo, Testai (FI): “Fucecchio esclusa dalla programmazione della Regione”

“Per questo motivo credevamo che la nuova giunta regionale investisse risorse per la mitigazione del rischio idraulico anche a Fucecchio.

A questo punto vale la pena chiedersi se ciò è avvenuto per mancanza di volontà, o semplicemente perché l’amministrazione comunale non è stata convincente con idee e progetti. Lo stesso ci chiediamo anche per quanto riguarda i finanziamenti Pnnr in questa materia che ammontavano a 60 milioni messi a disposizione dal governo. Anche in questo caso la nostra amministrazione non è presente nell’elenco, il motivo?

Per chiarezza nei confronti dei cittadini abbiamo presentato una interrogazione a risposta scritta nella quale chiediamo quali azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico sono stati fatti o sono in corso dopo quei tragici giorni di novembre 2023. Nello specifico vorremmo sapere a che punto sono i progetti da otto milioni di euro per la sicurezza idrogeologica relativi al Comune di Fucecchio a cura del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno per i quali in data 6 giugno 2024 era stata annunciata la richiesta di inserimento nel Documento Operativo della Difesa del Suolo della Regione Toscana. Nel dettaglio si trattava della realizzazione di una cassa sul Rio di Fucecchio (1 milione e 850 mila euro), di una serie d’interventi mitigazione del rischio idraulico sul rio Vallebuia (1 milione e 245 mila), dell’adeguamento delle casse sul rio Valdinebbia e sul rio Barbugiano (3,5 milioni di euro), della realizzazione di by-pass sul rio Macone (975 mila euro) e dell’adeguamento della cassa sul rio Le Botteghe (430 mila euro). Crediamo che queste siano le opere della quali ha bisogno la città, non certo il parcheggio sotterraneo da 5,4milioni di euro”.