Scuola a Ponte a Elsa, Guazzini: “Ancora ritardi”. Il Comune: “c’è tempo fino a ottobre”

“E’ ancora lontana la realizzazione della scuola”. Questa la denuncia lanciata dalla consigliera del Gruppo Misto Manola Guazzini, che denuncia: “I lavori com’è noto avrebbero dovuto essersi conclusi al 31 agosto. Stamani (2 settembre, ndr) la situazione del cantiere è evidente. Domando a questo punto all’amministrazione comunale se i lavori si possono dichiarare conclusi e quindi se qualcuno ne certifica la conclusione, nonostante le attività scolastiche vi saranno trasferite dopo le vacanze natalizie. Un cantiere in questo stato non mi pare che possa attestare che i lavori sono terminati; se invece qualcuno afferma il contrario, siamo tutti contenti perché almeno in questo caso i finanziamenti Pnrr non sono andati persi”.

Dal comune però assicurano che tutto sta procedendo nella norma. “Prosegue il percorso verso la conclusione dei lavori della nuova scuola primaria “C. Collodi” di Ponte a Elsa – scrive in una nota l’ente. “Il 31 agosto è stata certificata l’ultima azione prevista dal cantiere. Nella stessa giornata sono stati assegnati ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni di lieve entità e di opere complementari, come previsto dal Codice degli appalti. Il nuovo termine per la conclusione complessiva delle lavorazioni è quindi fissato al 31 ottobre 2026. La prosecuzione delle lavorazioni non incide sul finanziamento Pnrr dell’intervento, che viene quindi confermato. Intanto si procede con il completamento delle finiture interne ed esterne e con la predisposizione degli arredi. La conclusione delle lavorazioni entro ottobre non modifica la data già stabilita per l’ingresso nella nuova scuola, che resta confermato per il 7 gennaio 2027, al rientro dalle vacanze natalizie. I mesi che separano la conclusione dei lavori dall’apertura saranno utilizzati per completare gli allestimenti e tutti gli adempimenti necessari alla piena operatività della struttura”.