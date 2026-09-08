Marco Rizzo a Santa Croce l’11 settembre, per Italia Domani

Rizzo sarà intervistato dal giovane Francesco Simoni sui principali temi politici, economici e sociali che interessano il futuro dell’Italia. “Sarà un’occasione aperta a tutti per confrontarsi, partecipare e contribuire alla costruzione di un movimento che vuole restituire centralità alla sovranità nazionale, al lavoro e agli interessi degli italiani – fanno sapere gli organizzatori. – L’iniziativa rappresenta inoltre una tappa importante del percorso che condurrà al Congresso nazionale di Italia Domani – Marco Rizzo, in programma il prossimo 3 ottobre a Roma, dove saranno definite la struttura, la linea politica e le prospettive future del movimento. Invitiamo cittadini, simpatizzanti e rappresentanti della stampa a partecipare. Partecipare significa scegliere di non restare a guardare. L’Italia di domani comincia dall’impegno di oggi”.