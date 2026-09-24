Filo Rosso in festa, da venerdì a domenica a Ponte a Egola

Torna, con la sua seconda edizione, Filo Rosso In Festa, la due giorni organizzata dall’associazione Filo Rosso di San Miniato, nata in seguito alla candidatura dell’omonima lista alle elezioni amministrative del comune di San Miniato del 2024. Da due anni l’associazione agisce e lavora sul territorio e all’interno delle sedi istituzionali per tutelare i valori su cui si fonda: Antifascismo, Pace, Uguaglianza, Lavoro, parità di Diritti sociali e civili.

L’edizione 2026 si terrà negli spazi esterni del Circolo Arci Pannocchia di Ponte a Egola e s’intitolerà “Geografie Ribelli”, tema illustrato graficamente dall’artista samminiatese Olio nella locandina ufficiale. “Geografie Ribelli” descrive gli spazi di chi rivendica diritti e futuro: un’alternativa concreta al modello sociale ed economico dominante. Attraverso tavole rotonde, dibattiti e momenti di confronto, la due giorni tratterà temi cruciali della vita quotidiana per tracciare la mappa di un sistema più equo, sostenibile, umano.

PROGRAMMA

Filo Rosso in Festa si aprirà venerdì 25 settembre alle ore 21,15 con un’iniziativa di anteprima dal titolo “La disuguaglianza non è un destino”, nei locali del circolo Arci Pannocchia, con ospite il Professor Volpi dell’Università di Pisa e Riccardo Staglianò, autore del libro “tassare i milionari”.

Sabato 26 settembre i lavori si apriranno ufficialmente alle ore 10:00 con il dibattito dedicato a città, politiche abitative e diritto alla casa. Parteciperanno Franco Montagnani (Coordinamento Provinciale SUNIA), Marco Peruzzi (Presidente Agenzia Sociale Casa), Duccio Vignoli (Rete Antisfratto Area Fiorentina), Matteo Di Fiore (Coordinamento Nazionale Potere al Popolo), Matteo Squicciarini (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Miniato). Dopo il pranzo sociale, il pomeriggio proseguirà dalle 14.30 con un workshop, aperto a tutti i

giovani del territorio e non, dal titolo: giovani, spazi urbani e aggregazione. Un laboratorio per ripensare gli spazi in cui viviamo a misura dei giovani.

Dalle 16:30 si parlerà di mobilitazioni globali, diritto internazionale, Palestina e Cuba, insieme a Antonella Bundu (Sinistra Progetto Comune, attivista e membro della Sumud Flotilla), Michela Arricale (Avvocata, attivista e giurista esperta in diritto internazionale) e Rappresentanti dell’Associazione Italia-Cuba. La sessione pomeridiana si chiuderà con un approfondimento su economia di guerra e intelligenza artificiale, guidato da Chiara Bonaiuti (Ricercatrice IRES Toscana e consigliera scientifica dell’OPAL – Osservatorio Permanente Armi Leggere) e Alberto Mazzoni (Professore associato e responsabile del Laboratorio di Neuroingegneria Computazionale presso l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna). La giornata del sabato si concluderà con la cena sociale e, a partire dalle ore 22, il concerto degli Arcambold, gruppo dell’empolese valdelsa in attività da circa 20 anni. Gli Arcambold si propongono di esplorare tutte le dimensioni della musica popolare: dal blues del Delta ai

canti dell’aia, dalle danze balcaniche a quelle irlandesi.