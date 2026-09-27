Disagi in via Maioli, Lega: “Dopo un anno, ancora ritardi nei lavori”

Nuove polemiche su via Maioli, nel cuore del centro storico, dopo l’annuncio del comune riguardo alla necessità di far slittare di alcuni giorni la chiusura della strada. Durante gli scavi, infatti, sono stati individuati alcuni cavidotti e sottoservizi non segnalati nella fase preliminare, che interferiscono con le lavorazioni previste e rendono necessari ulteriori approfondimenti tecnici.

“Il cedimento della strada si verificò nell’agosto del 2025 e nella occasione l’amministrazione comunale dichiarò che nell’arco di un paio di mesi il comune sarebbe intervenuto con lavori di rinforzo strutturale e rifacimento del manto stradale – ricordano dal partito di opposizione. – Ovviamente nessuno diede credito alle promesse fatte, in concreto poi disattese, ma nessuno si sarebbe aspettato che la buca di Via Maioli sarebbe rimasta al suo posto per oltre un anno. Ma ancor di più nessuno avrebbe mai immaginato che dopo un anno di “approfondimenti e indagini” potesse emergere la necessità di ulteriori verifiche, facendo sorgere spontanea la domanda di cosa sia stato fatto in un anno”.