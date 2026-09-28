Politici in scena a Santa Maria a Monte, continuano gli incontri

Un’occasione per conoscere meglio le prospettive di consiglieri comunali, segretari di partito e protagonisti della politica locale. Dopo l’inaugurazione della rassegna con l’incontro col Partito Democratico giovedì 17 settembre, al quale erano presenti Antonio Milite e Francesco Petri, il 29 toccherà a Fratelli d’Italia con Silvio Tempestini e Puccini.