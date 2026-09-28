Politici in scena a Santa Maria a Monte, continuano gli incontri
Proseguirà martedì 29 settembre la rassegna di incontri organizzata dal circolo Acli La Rocca con le forze politiche che sono rappresentate attualmente nel consiglio comunale.
Un’occasione per conoscere meglio le prospettive di consiglieri comunali, segretari di partito e protagonisti della politica locale. Dopo l’inaugurazione della rassegna con l’incontro col Partito Democratico giovedì 17 settembre, al quale erano presenti Antonio Milite e Francesco Petri, il 29 toccherà a Fratelli d’Italia con Silvio Tempestini e Puccini.
Questi gli incontri successivi: martedì 6 ottobre con la lista “Viviamo Santa Maria a Monte” e le consigliere Ilaria Parrella ed Elisabetta Maccanti; mercoledì 14 con la sindaca Manuela Del Grande; lunedì 19 ottobre con Sinistra Plurale con Patrizia Faraoni ed Elisa Eugeni.
Gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza, sono condotti dal giornalista Gabriele Nuti con interviste ai vari esponenti di partiti, gruppi consiliari e amministratori. Tutti gli incontri inizieranno alle 21.