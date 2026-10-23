Caso Primavera ’90, scontro in consiglio

Continua a far discutere il caso della cooperativa Primavera ’90, discusso anche nell’ultimo consiglio comunale. I gruppi di minoranza, uniti, accusano infatti l’amministrazione di inerzia e di mancare di forza politica: “Nessun tavolo aperto con il presidente Giani nonostante gli impegni votati”.

Al centro della polemica c’è la situazione che coinvolge 24 famiglie di Ponte a Egola, in attesa da anni di avere certezze sulle proprie abitazioni in via Contrada Nuova. Secondo le minoranze, di fronte a questa emergenza sociale il sindaco avrebbe scelto “la strada peggiore: quella della polemica personale e dello scontro dialettico contro le minoranze, pur di non rispondere nel merito”. La frattura è emersa apertamente durante l’ultima seduta consiliare, aperta da una richiesta formale di comunicazione urgente presentata dalle opposizioni tramite il presidente del consiglio. Una mossa che il sindaco avrebbe liquidato definendola una “barzelletta”.

Una definizione rispedita al mittente dai gruppi di minoranza, che chiariscono: “In realtà è stato semplicemente riconosciuto dalle opposizioni il ruolo istituzionale del presidente del consiglio. Non tollereremo ulteriori risposte evasive o attacchi personali volti a coprire il silenzio dei fatti”. Per le opposizioni, l’azione della giunta sarebbe “drammaticamente ferma alla pura ordinarietà”. Nel mirino c’è la risposta fornita dal primo cittadino, il quale si sarebbe limitato a confermare i contatti con i sindaci dei Comuni di Calcinaia e Montelupo — che affrontano lo stesso problema sui rispettivi territori — e ad annunciare un incontro online con i liquidatori della cooperativa. Un approccio giudicato insufficiente dai consiglieri: “Un atto burocratico minimo, una telefonata o uno scambio di email che non risolve nulla e che non sposta di un millimetro il peso politico del Comune di San Miniato nella trattativa per salvare via Contrada Nuova”.

In particolare, i gruppi di minoranza denunciano il mancato rispetto del primo punto della mozione votata all’unanimità dall’assemblea: l’attivazione immediata di un tavolo di confronto istituzionale con il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani. Un impegno disatteso nonostante, sottolineano, le occasioni di incontro non siano mancate, data la partecipazione del presidente Giani a diverse iniziative e inaugurazioni proprio sul territorio di San Miniato. Il documento unitario votato dal Consiglio, ribadiscono le opposizioni, non era certo “una cambiale in bianco all’amministrazione per permetterle di nascondere l’inerzia dietro la burocrazia”. I cittadini, ricordano i consiglieri, hanno il diritto di sapere se l’ente stia agendo con la dovuta autorevolezza o se il Comune sia ridotto a spettatore passivo.