Montecalvoli, cittadini contro il degrado al parco giochi

A detta di Sinistra plurale, “la situazione dell’area verde è da tempo critica e fonte di forte preoccupazione per le famiglie della zona. I firmatari denunciano uno stato di abbandono non più tollerabile per uno spazio che dovrebbe essere il punto di ritrovo di bambini, genitori e anziani”. E il gruppo di minoranza ribadisce le quattro priorità indicate con chiarezza dai cittadini: “La sistemazione urgente delle staccionate perimetrali”; “la potatura radicale di alberi e siepi, indispensabile per il decoro e per scongiurare pericoli”; “la messa in sicurezza e l’adeguamento dei giochi per bambini, che risultano degradati e potenzialmente rischiosi”; “infine, l’installazione di un impianto di illuminazione idoneo, fondamentale per contrastare il vandalismo e garantire la sicurezza dei frequentatori anche nelle ore serali”. E ancora: “Abbiamo accolto l’appello dei residenti di Montecalvoli perché crediamo che il decoro urbano e la sicurezza dei bambini non siano elementi secondari, ma la base del vivere civile. Consegnando queste firme, chiediamo alla giunta un impegno preciso. Non servono promesse generiche, ma un piano di interventi urgente e tempi certi per la restituzione del parco alla comunità”.