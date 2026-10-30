Troppi assenti in maggioranza, consiglio comunale annullato

Seduta consiliare sciolta per le troppe assenze e discussioni rimandare. È accaduto ieri, 29 ottobre, a Santa Maria a Monte, dove il segretario comunale è stato costretto a rimandare la seduta a data da destinarsi a causa delle troppe defezioni in maggioranza.

Qualcosa che ovviamente non è passata inosservata alle opposizioni, che vista la parata hanno fatto mancare il loro apporto e oggi paventano problemi in seno alle forze politiche di maggioranza, anche in virtù di defezioni che, nel caso di alcuni consiglieri, si stanno ripetendo ormai da numerose sedute.

“La giunta del sindaco Del Grande ha qualche problema politico interno?” chiedono in una nota congiunta tutte le opposizioni, dal Partito Democratico a Sinistra Plurale, passando per ViviAmo Santa Maria a Monte. – Oggi, 29 ottobre, si doveva svolgere una seduta consiliare per approvare il Bilancio consolidato 2025 dell’ente oltre che al riconoscimento di un debito fuori bilancio e ad altre variazioni di bilancio. Purtroppo, niente di tutto questo è stato discusso né messo in votazione in quanto la maggioranza guidata dal Sindaco Del Grande presentava innumerevoli assenze tra i suoi consiglieri che non le consentivano di arrivare al numero legale per portare avanti la seduta. Come minoranza, abbiamo infatti deciso, all’unanimità, di uscire dall’aula perché troviamo irrispettoso nei confronti dei cittadini ma anche nei nostri confronti che, oltre a continuare a convocare i consigli comunali prima di cena a ridosso di orari lavorativi (in 3 anni e mezzo non ci è ancora mai stato concesso un consiglio comunale dopo le ore 21), la stessa maggioranza si presenti con così tante assenze ad un Consiglio Comunale. Il Segretario, constatato che il numero legale della seduta non c’era più, non ha potuto far altro che sciogliere la seduta. Forse le assenze di alcuni consiglieri sono legate a problemi politici interni alla maggioranza del Sindaco Del Grande?”.