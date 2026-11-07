Bacheche del centrodestra vandalizzate a San Miniato, Lega: “Clima politico pericoloso”

“A San Miniato il confronto politico è stato sempre acceso ma gestito entro adeguati limiti di correttezza e tolleranza. Purtroppo dobbiamo rilevare che la costante azione distruttrice dei cattivi maestri che si annidano in molti settori della società per i quali ogni occasione è buona per istillare odio fra i cittadini ha fatto breccia anche a San Miniato”. Lo dichiarano dalla Lega sanminiatese, denunciando la recente vandalizzazione di alcune bacheche tutte afferenti a partiti di centrodestra nella frazione di La Scala e non solo.

“In questi giorni sono state vandalizzate le bacheche pubbliche dei partiti del centro destra fra cui quella della Lega collocate nella frazione di La Scala – continuano dal partito. – Negli ultimi trenta anni è il primo episodio di violenza politica che accade a San Miniato, una brutta novità che deve preoccupare i cittadini e la Autorità di pubblica sicurezza. Un gesto violento che non può essere sottovalutato e archiviato come ragazzata ma, considerato che le vicine bacheche dei partiti di sinistra sono rimaste intonse, valutato come un vero e proprio atto di violenza politica. Un gesto che va condannato con forza e deve preoccupare tutti i cittadini democratici perché si inquadra in un clima di violenza e intolleranza che si sta propagando in molte comunità e circostanze come si deduce dalle inaudite devastazioni che alcune scuole anche a San miniato hanno subito in questi ultimi giorni. Mentre ci auguriamo che la ragione prevalga e il clima politico torni ad essere sereno, annunciamo che la Lega percorrerà tutte le vie legali possibili per tutelare i propri diritti con buone speranze di poter individuare gli autori dell’ atto vandalico che presumiamo saranno stati immortalati dai sistemi di videosorveglianza collocati nell’area interessata”.