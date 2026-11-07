Bilancio e palestra comunale, Sinistra Plurale: “un comune nel caos”

“Il paradosso – aggiungono – è che mentre l’amministrazione è impegnata nella ricerca di risorse per far quadrare i conti comunali, resta ancora da perfezionare un contratto che dovrebbe consentire anche il recupero di somme spettanti al comune. Un esempio è la palestra comunale, la cui gestione è stata affidata nell’agosto 2025. Tra gli interventi previsti spicca la copertura della pista di pattinaggio, un’opera rivelatasi decisiva per l’aggiudicazione dell’appalto. A distanza di circa 14 mesi, tuttavia, il contratto non risulta ancora sottoscritto e i lavori non sono mai iniziati. La sindaca ha ricondotto il ritardo alle ordinarie verifiche degli uffici. Il segretario comunale, però, aveva assicurato formalmente, attraverso una comunicazione PEC, che la sottoscrizione sarebbe avvenuta entro la prima metà di ottobre. Anche quel termine è trascorso senza che il contratto sia stato firmato e senza che siano state fornite spiegazioni sulle ragioni dell’ulteriore rinvio. Le conseguenze di questa situazione non riguardano soltanto la mancata realizzazione di un’opera attesa dai cittadini. Il protrarsi dei tempi rischia infatti di incidere sui costi di realizzazione dell’intervento. Inoltre, il comune continua a sostenere le spese per le utenze della palestra, senza che sia stata ancora regolarizzata contrattualmente la questione del recupero delle somme dovute da chi utilizza la struttura. È una contraddizione che merita di essere chiarita: mentre si cercano risorse per gli equilibri di bilancio, si lasciano trascorrere mesi senza perfezionare un contratto che dovrebbe disciplinare anche entrate e rimborsi a favore delle casse comunali. Su questa vicenda abbiamo richiesto spiegazioni per mesi, senza ottenere risposte risolutive. Restano quindi aperti interrogativi precisi: perché il contratto non è stato ancora sottoscritto? Quali verifiche o impedimenti stanno bloccando la procedura? Quali sono le conseguenze economiche del ritardo per il Comune? Quando potranno finalmente iniziare i lavori per la copertura della pista di pattinaggio? Dopo 14 mesi non sono più sufficienti rassicurazioni generiche o nuove promesse. Occorrono spiegazioni documentate, tempi certi e l’assunzione delle relative responsabilità amministrative. La gestione delle risorse pubbliche richiede puntualità, trasparenza e rispetto degli impegni assunti. I cittadini hanno diritto di conoscere le ragioni di questi ritardi e di sapere quando gli interventi annunciati saranno finalmente realizzati.