Manganellate al corteo studentesco: nove poliziotti citati a giudizio. La solidarietà di Ceccardi
PISA – Nove poliziotti sono stati citati direttamente a giudizio per l’ipotesi di eccesso colposo nell’adempimento del dovere in relazione agli scontri avvenuti il 23 febbraio 2024, durante una manifestazione studentesca a Pisa. La vicenda riguarda gli interventi delle forze dell’ordine in via San Frediano, dove un corteo diretto verso piazza dei Cavalieri era stato fermato per impedirne l’accesso. In quei momenti di tensione alcuni manifestanti rimasero feriti.
Sulla vicenda interviene Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e vicepresidente del gruppo Patriots for Europe, che esprime solidarietà ai nove agenti coinvolti nel procedimento giudiziario.
«Esprimo piena solidarietà ai nove agenti di Polizia citati a giudizio per i fatti avvenuti a Pisa il 23 febbraio 2024, durante una manifestazione studentesca. Chi ogni giorno è chiamato a garantire la sicurezza dei cittadini, spesso in situazioni difficili e imprevedibili, deve poter contare sulla vicinanza e sulla tutela dello Stato», dichiara Ceccardi.
L’europarlamentare richiama le difficoltà operative degli interventi di ordine pubblico, sottolineando come le decisioni debbano spesso essere prese in pochi secondi, in situazioni di forte tensione.
«È facile giudicare un intervento di ordine pubblico a distanza di anni, rivedendo le immagini davanti a uno schermo. Ben diverso è trovarsi sul campo, dove le decisioni devono essere prese in pochi secondi, in condizioni di tensione e con la responsabilità di garantire l’incolumità di tutti».
Ceccardi sottolinea inoltre che la citazione a giudizio non equivale a una condanna e richiama il principio della presunzione di innocenza: «Una contestazione non è una condanna e la presunzione di innocenza deve valere per tutti, anche per chi indossa una divisa».
Nel suo intervento cita anche le misure introdotte con il Decreto Sicurezza del 2025, che prevedono, alle condizioni stabilite dalla legge, un sostegno alle spese legali fino a 10mila euro per ciascuna fase del procedimento a favore degli agenti indagati o imputati per fatti connessi al servizio.
«La divisa non garantisce impunità, ma non può nemmeno trasformarsi in una presunzione di colpevolezza», aggiunge l’europarlamentare, ribadendo la necessità di garantire sia il diritto a manifestare pacificamente sia la tutela delle forze dell’ordine chiamate a gestire l’ordine pubblico.
Infine, Ceccardi rinnova la propria vicinanza ai nove agenti e alle loro famiglie, auspicando che venga fatta piena chiarezza sui fatti: «Chi serve lo Stato non deve sentirsi abbandonato dallo Stato».