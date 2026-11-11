Manganellate al corteo studentesco: nove poliziotti citati a giudizio. La solidarietà di Ceccardi

PISA – Nove poliziotti sono stati citati direttamente a giudizio per l’ipotesi di eccesso colposo nell’adempimento del dovere in relazione agli scontri avvenuti il 23 febbraio 2024, durante una manifestazione studentesca a Pisa. La vicenda riguarda gli interventi delle forze dell’ordine in via San Frediano, dove un corteo diretto verso piazza dei Cavalieri era stato fermato per impedirne l’accesso. In quei momenti di tensione alcuni manifestanti rimasero feriti.

Sulla vicenda interviene Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e vicepresidente del gruppo Patriots for Europe, che esprime solidarietà ai nove agenti coinvolti nel procedimento giudiziario.

«Esprimo piena solidarietà ai nove agenti di Polizia citati a giudizio per i fatti avvenuti a Pisa il 23 febbraio 2024, durante una manifestazione studentesca. Chi ogni giorno è chiamato a garantire la sicurezza dei cittadini, spesso in situazioni difficili e imprevedibili, deve poter contare sulla vicinanza e sulla tutela dello Stato», dichiara Ceccardi.