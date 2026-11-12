Futuro Nazionale Cuoio: “oltre le panchine transgender, si pensi alle priorità”

“Rispettiamo ogni sensibilità e non mettiamo in discussione la libertà di ciascuno di esprimersi e di essere rappresentato – scrive Giuseppe Musciotto , responsabile di zona del partito di Vannacci. – Tuttavia, ci chiediamo quale sia l’utilità concreta, per la collettività, di iniziative puramente simboliche come l’inaugurazione di una panchina transgender, quando restano irrisolte questioni che incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone. Ci si chiede come mai, sul territorio, non si sia mai pensato di installare anche panchine tricolore, simbolo della nostra identità nazionale e dei valori che ci uniscono. Prima di promuovere iniziative di carattere simbolico legate a singole sensibilità, si ritiene sia opportuno riservare maggiore attenzione al territorio, all’Italia e agli italiani, senza dimenticare le esigenze concrete delle comunità locali. Futuro Nazionale ritiene che il rispetto delle sensibilità individuali debba accompagnarsi alla capacità di affrontare i problemi reali della comunità. Non si tratta di contrapporre diritti e sicurezza, ma di evitare che le iniziative di rappresentanza simbolica finiscano per occupare il centro del dibattito pubblico, lasciando in secondo piano le necessità quotidiane”.

“Vorremmo sapere – prosegue Musciotto – quando si parlerà seriamente della pulizia e della manutenzione dei parchi pubblici, della sicurezza nelle stazioni ferroviarie, troppo spesso segnalate dai cittadini come luoghi di spaccio e degrado, e della tutela di chi vive e lavora sul territorio. Sono queste le questioni che richiedono attenzione, risorse e risposte da parte delle amministrazioni. Amministrare significa occuparsi delle persone, ascoltarle e intervenire dove ci sono problemi. I cittadini chiedono strade curate, spazi pubblici decorosi, stazioni sicure e maggiore presenza sul territorio. Non servono altre operazioni di immagine: servono fatti, interventi e presa di responsabilità. Futuro Nazionale continuerà a seguire con attenzione la situazione, monitorando gli sviluppi e sollecitando le amministrazioni e gli organismi competenti affinché le problematiche evidenziate ricevano la dovuta attenzione e si traducano in interventi concreti, nell’interesse e a tutela dei cittadini del Comprensorio del Cuoio”.