“Legge elettorale e futuro del centrosinistra”, il 16 novembre a S. Maria a Monte

La discussione sulla legge elettorale non riguarda solo un insieme di regole, ma tocca il futuro della nostra democrazia e l’esercizio della rappresentanza da parte dei cittadini e si lega inevitabilmente alla possibilità di costruire un’alternativa credibile al governo Meloni. Come orientarsi nel nuovo “Stabilicum”? E quali prospettive si aprono per il centrosinistra, tra alleanze, programmi e sfide ormai alle porte? Se ne parlerà lunedì 16 novembre alle 20, al Circolo Arci di San Donato, in via San Donato 106, a Santa Maria a Monte. Sarà l’occasione per discuterne in una serata che unirà il confronto politico a un momento di convivialità. Interverranno Ylenia Zambito, senatrice del Partito Democratico, e Giovanni Russo, segretario provinciale della Federazione di Pisa. Per partecipare alla cena è possibile prenotare al 3386650029.