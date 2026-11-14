Forza Italia San Miniato: “Su Roffia basta promesse al vento”

“Abbiamo portato questa urgenza direttamente nelle sedi istituzionali, presentando in Consiglio Comunale lo scorso 29 Ottobre una interrogazione chiara e netta: Chiedemmo formalmente che Comune e Regione si attivassero congiuntamente per realizzare finalmente le opere necessarie, sollecitate a gran voce da tempo da chi vive e fa vivere l’impianto – dicono dal gruppo. – Purtroppo, dobbiamo prendere atto, ancora una volta, che da parte del Comune non c’è trippa per gatti: parole di circostanza, tante pacche sulle spalle, ma nei fatti un silenzio assordante e una totale mancanza di risposte concrete. È fin troppo comodo sfilare sulle sponde del lago o intestarsi i successi sportivi altrui quando fa comodo alla propaganda, per poi voltarsi dall’altra parte quando si tratta di fare la manutenzione straordinaria, mettere in sicurezza le infrastrutture e garantire agli atleti e alle società quel supporto logistico ed economico che spetta di diritto a chi custodisce un bene pubblico. I canottieri di Roffia non chiedono privilegi, ma attenzione, programmazione e rispetto. Continuare a ignorare le loro richieste significa mettere a repentaglio il futuro di un’attività sportiva che dà lustro alla nostra città e coinvolge centinaia di giovani e famiglie. Anche in questa vicenda ci troviamo davanti a un’amministrazione che appare ancora una volta sorda e distratta, affinché le promesse elettorali si traducano finalmente in cantieri aperti e soluzioni definitive. San Miniato e i suoi sportivi meritano molto di più di questa colpevole inerzia”.