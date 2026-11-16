“L’area notoriamente è stata da alcuni anni trasformata in un parcheggio in quanto la segnaletica che lo riserva ai pedoni è quotidianamente disattesa – denuncia il consigliere di opposizione. – Riteniamo che il contrasto al degrado dovrebbe consistere anche nel tutelare i beni e le aree a verde ed i loro frequentatori. Cosa che non avviene per quanto concerne questo polmone verde a ridosso del centro commerciale naturale. Ci siamo chiesti più volte cosa attendano il Sindaco e l’assessore competente del settore ad individuare una soluzione, anche con strumenti elettronici che consentano l’accesso a l’area a chi ne ha effettivamente necessità per impedimenti fisici lasciando fuori chi approfitta della situazione. Noi chiediamo che chi è preposto a trovare soluzioni trovi la fermezza per farlo; non si può avere aree destinate ai pedoni continuamente invase da veicoli sotto gli occhi di tutti e senza che chi di dovere provi a mettere un po’ d’ordine. Visto inoltre che il progetto di riqualificazione dell’ex cinema Excelsior dovrebbe prevedere un parcheggio sul retro, rivolgeremo all’Amministrazione Comunale una interrogazione per conoscere in primis lo stato di avanzamento del suddetto progetto del quale non si vede alcun accenno di inizio e quali siano le soluzioni che intende adottare per tutelare questa area pubblica dallo scempio che quotidianamente viene commesso ai danni dell’unico parco del centro cittadino”.