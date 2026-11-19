PISA – La presenza di nuovi depositi destinati a esplosivi e munizionamento nell’area militare dell’aeroporto pisano approda anche in Parlamento. Il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione al ministro della Difesa per chiedere chiarimenti su un progetto che sta suscitando preoccupazione e polemiche sul territorio.

Al centro della vicenda c’è il piano dell’Aeronautica Militare per la realizzazione di due nuove riservette destinate allo stoccaggio di materiale esplosivo all’interno dello scalo pisano. Un intervento dal valore superiore ai 6 milioni di euro, che prevede strutture con una capacità indicativa di 10 tonnellate ciascuna.

La questione non riguarda soltanto la realizzazione delle nuove infrastrutture militari, ma anche le possibili conseguenze sulla sicurezza di uno scalo che svolge contemporaneamente funzioni militari e civili e che rappresenta uno dei principali collegamenti aeroportuali della Toscana.

Particolare attenzione viene rivolta alla vicinanza dei depositi ai quartieri residenziali di San Marco e San Giusto, oltre che alla convivenza con il traffico aereo civile. Tra gli aspetti sui quali vengono chiesti chiarimenti figurano le distanze di sicurezza, le valutazioni sui possibili rischi e le procedure da attivare in caso di emergenza.

Il progetto prevede inizialmente due strutture in cemento armato, ciascuna con una capacità indicativa di 10 tonnellate di esplosivo netto equivalente. Gli atti contemplano inoltre la possibilità di realizzare in futuro altre quattro riservette, portando la capacità potenziale complessiva fino a 60 tonnellate.

L’investimento supera i 6 milioni di euro e i lavori sono stati aggiudicati dall’Aeronautica Militare il 28 ottobre scorso.

La vicenda ha già provocato reazioni da parte di associazioni, organizzazioni sindacali e rappresentanti politici, che hanno sollevato interrogativi sulla trasformazione del ruolo strategico dello scalo pisano e sulla necessità di coinvolgere maggiormente le istituzioni locali e la cittadinanza.

Adesso la richiesta di chiarimenti arriva anche al Ministero della Difesa. Il punto centrale è ottenere risposte sulle garanzie predisposte per tutelare residenti, lavoratori e passeggeri, in un’area dove convivono infrastrutture militari, attività aeroportuali e quartieri abitati.