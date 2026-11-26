Sanità, il Pd scende in piazza con oltre 30 iniziative in provincia di Pisa
Banchetti e incontri per presentare dieci proposte e raccogliere le segnalazioni dei cittadini
Oltre trenta appuntamenti in provincia di Pisa per difendere la sanità pubblica e dare voce ai cittadini. È partita da San Giuliano Terme la mobilitazione del Partito Democratico, che porterà nelle piazze dieci proposte per migliorare il servizio sanitario e raccogliere testimonianze sulle difficoltà di accesso alle cure.
A Pisa il primo appuntamento è sabato 28 novembre al mercato di via Paparelli, dalle 10 alle 12,30. Nella stessa giornata il Pd sarà anche al Cep (Centro Edilizia Popolare), in piazzale Donatello, dalle 9 alle 13. Domenica 29 novembre banchetto in Borgo Stretto, dalle 17 alle 19,30.
Tra le richieste del partito ci sono l’aumento progressivo dei finanziamenti alla sanità pubblica fino al 7% del Pil, il superamento del tetto di spesa per il personale e un piano straordinario di assunzioni per ridurre le liste d’attesa.
“Se per curarsi in tempo bisogna pagare, il diritto alla salute dipende dal reddito”, sottolinea Giovanni Russo, segretario provinciale del Pd di Pisa, che denuncia le difficoltà del servizio sanitario e chiede maggiori investimenti, personale e assistenza anche nelle frazioni.
La mobilitazione proseguirà nei comuni della provincia con il coinvolgimento dei circoli locali del partito.