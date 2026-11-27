“L’accordo firmato dal Comune con la Regione Toscana che finanzia l’intervento non lasciava spazio a interpretazioni: per ottenere il contributo regionale da 300mila euro, i lavori per la nuova pista di atletica dell’impianto sportivo “O. Martini” dovevano concludersi improrogabilmente entro il 30 novembre 2026, con rendicontazione finale entro il 31 dicembre – spiegano i democratici. – Eppure, il cantiere, che da progetto prevede una durata di 120 giorni, è partito soltanto da pochi giorni, con le piogge di fine autunno a rallentare prevedibilmente le lavorazioni. Ma com’è possibile ridursi ad avviare un cantiere di quattro mesi praticamente a ridosso della scadenza finale? A pagare il prezzo di questa ennesima inadeguatezza organizzativa sono anche le società di calcio locali. Poiché la pista si trova all’interno dello stadio, le squadre sono state costrette a emigrare e giocare in altri Comuni per lasciare spazio a lavori annunciati come imminenti già a settembre. Società che hanno sostenuto spese extra e disagi pesanti, quando invece, visti i ritardi accumulati dall’amministrazione, avrebbero potuto giocare regolarmente sul campo di casa per tutti questi mesi. Nel frattempo, il costo dell’intervento è passato dai 300mila euro coperti dalla Regione a 360mila euro, con ulteriori 60mila euro messi dalle casse comunali. E la cifra non è ancora definitiva, perché mancano all’appello gli oneri per l’omologazione e il collaudo, non previsti finora, per i quali l’amministrazione stima almeno altri 10mila euro. Insomma, una spesa complessiva cresciuta di quasi 100mila euro rispetto alle previsioni, che alla fine arriverà a sfiorare i 400mila euro. Il rifacimento della pista di atletica è un intervento importante per lo sport di Castelfranco e proprio per questo avevamo assicurato fin da subito che avremmo vigilato sui tempi e sulla gestione. Ora, pur non perdere il contributo, la giunta sarà costretta a chiedere una proroga alla Regione Toscana — resta da capire con quale giustificazione, vista l’inerzia di questi mesi — sperando che venga concessa nonostante gli impegni formalmente sottoscritti. Evidentemente in tutti questi mesi il sindaco Mini era troppo occupato a cercare lo scontro politico con tutti. Resta solo una curiosità: questa volta a chi darà la colpa?”.