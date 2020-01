Piccole donne, il film di Gerwig vince la sfida

Il classico romanzo americano del diciannovesimo secolo di Louisa May Alcott, che fin dagli albori del cinema ha catalizzato l’attenzione sia del piccolo che del grande schermo con decine di trasposizioni (alcune molto fedeli all’opera originaria, e altre più libere -negli anni 90 è stata perfino realizzata una inquietante versione maschile chiamata “Little Men”-) è stato adattato in diversi film, musical teatrali e almeno una serie televisiva.

La versione della scrittrice/regista Greta Gerwig di Piccole Donne dona dinamismo e vivacità all’opera. Gerwig racconta la sua storia in modo non lineare, ma con un montaggio imprevisto e infedele rispetto all’originale. Questa narrazione anacronologica infastidisce alcuni puristi e pone alcune sfide.

Ad esempio, dopo che si verificano importanti eventi, la storia torna indietro nel tempo e pensi: aspetta questo personaggio è vivo o morto? Tuttavia, devo correre in difesa della Gerwig. L’originalità di questo film sta proprio nella tipologia di narrazione adottata dalla regista. La storia è stata raccontata così tante volte che dovrebbe essere ben accolta con entusiasmo una reinterpretazione.

“Per quanto lei ami chiaramente il materiale originale, la Gerwig non ha paura di sfidarlo o di riconfigurarlo per consentire ai suoi sottotesti femministi di brillare o persino essere reinventati in una luce più contemporanea.”

Il giudizio definitivo e l’analisi di Project Movie a cura di Tania Buoiano nell’articolo integrale.