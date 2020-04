‘The Gentlemen’, Guy Ritchie ci sa ancora fare

Guy Ritchie con The Gentlemen (visibile su Apple Tv) torna alla regia con il genere che l’ha reso celebre, un action comedy in perfetto stile The Snatch e con un cast stellare.

Il film ruota intorno a Mickey Pearson (Matthew McConaughey), un uomo d’affari americano trapiantato a Londra, dove ha dato vita a un florido impero di marijuana. Nel momento in cui Pearson decide di ritirarsi dal mercato e cedere la sua attività a dei miliardari dell’Oklahoma, si innescano attorno a lui una serie di sabotaggi, ricatti e corruzioni mirati a impadronirsi del suo business.

Guy Ritchie ci sa ancora fare, riuscendo a dare il meglio di sé quando racconta le storie di gangster tanto astuti quanto stupidi. Perché nonostante qua si siano imborghesiti, alla fine restano pur sempre dei cazzoni!

