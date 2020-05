Sessismo in tv prima del caso Weinstein, su Prime Video c’è ‘Bombshell’

Nel 2016, un anno prima del caso Weinstein, la presentatrice della Fox News, Gretchen Carlson, sensibile ai temi del femminismo in un ambiente misogino come quello del giornalismo, viene licenziata.

Poco dopo denuncia il suo ex capo e presidente della Fox, Roger Ailes per molestie sessuali. Al suo grido si unirà poi quello di Megyn Kelly, anchor woman della rete televisiva e poi quella di tante altre donne che per anni hanno subito in silenzio.

Candidato all’Oscar per il miglior trucco, per miglior attrice non protagonista con Margot Robbie e miglior attrice protagonista Charlize Theron, Bombshell è su Prime Video.

