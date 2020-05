The Hunt, in streaming il thriller sadico di Damon Lindelof

Se ne è parlato molto, e vi spieghiamo il perché.

Prodotto dalla Blumhouse Productions e scritto addirittura da Damon Lindelof (Lost, The leftovers, Watchmen Hbo), The Hunt è un thriller sadico in cui 12 sconosciuti si risvegliano all’interno di un enorme parco appartenente alla cosiddetta tenuta (the Manor), dove di lì a poco scoprono di essere stati scelti per essere “cacciati” come prede in un perverso gioco ideato da un gruppo di persone della ricca élite.

Ben prima della sua uscita, il film è stato oggetto di numerose critiche sia dal punto di vista etico-sociale che politico, e nella nostra recensione su Project Movie, a cura di Marco Andreini, proveremo a spiegarvi tutto.