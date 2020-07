The Lighthouse, ancora un buon film da Robert Eggers

Le vicende di The Lighthouse (film disponibile in video on demand a pagamento) prendono il via dall’arrivo di due uomini su un’isola sperduta sovrastata da un grande faro. I due, con l’aiuto di qualche scorta, dovranno prestare servizio per quattro settimane come guardiani del faro.

Il più anziano, Thomas Wake (Willem Dafoe), è un l’esperto custode, classico esempio di vecchio lupo di mare, imbellettato dai suoi modi rudi e rozzi.

A sostegno del primo, viene affiancato un giovane guardiano alle prime armi, Ephraim Winslow (Robert Pattinson), un ragazzo mite e taciturno, talmente schivo che pare refrattario all’instaurare un vero rapporto col suo supervisore.

Questa cosa, unita al fatto che Thomas deleghi tutti i lavori più faticosi e ingrati al giovane compagno, contribuiscono a rendere l’atmosfera, su quel pezzo di terra dimenticato dalla civiltà, subito tesa e inquietante.

Senza contare che Ephraim passa le sue notti nella parte alta del faro, luogo proibito aspramente al compagno meno esperto.

Già, il Faro…..

Il regista Robert Eggers, dopo The Witch, regala un’altra opera estremamente polivalente e densa di significati e di sfumature.

