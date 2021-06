CAM Rock 2021, la musica riparte grazie a Piemme Auto

Una SEAT arena con le auto attorno alla platea e al palco come in un anfiteatro. Lunedì (28 giugno), dalle 20, il CAM Rock 2021 sarà ospite nel piazzale della Piemme Auto a Empoli (in via Lucchese) con il saggio di fine anno della scuola di musica empolese.

Per l’evento sono sette i gruppi che si esibiranno: i Black Hole, i Medie, i Meraki e il Laboratorio adulti, tutti guidati dal professore Miguel Cheti; i Banditi, i Teen spirits e i Bohemian rhapsody, guidati dal professor Marco Soldaini.

Trai i brani scelti dai Black Hole, Zombie e Rolling in the deep: Emauele Bianucci e Niccolò Cavallini alla batteria, Edoardo Sostegni e Jacopo Taddei alla chitarra elettrica, Bianca Pantaleo al basso elettrico, cantano Sofia Baglioni e Anna Belli. Per i Medie, Gocce di memoria e At Last: voce di Lisa Taddei e Giada Peruzzi, alla batteria Giulio Cioni e Lorenzo Ostuni, Matteo Buti e Andrea Rauccio alla chitarra elettrica. Tra i brani scelti dal gruppo Meraki, due in omaggio a Amy Winehouse, Rehab e Back to Back: Francesco D’Arpino al violino, Alessio Morellini e Noemi Basini al basso elettric, Sara Maraula alla chitarra acustica, Emilio Tommasoni e Giulia Giunti alla batteria, cantano Chiara Marzi e Marta Valentini. Il gruppo adulti vedrà invece le esibizioni di Vincenzo Scavo al sax, Gigi Mennella al basso elettrico, Rebecca Franchi e Leonardo Romanelli al clarinetto, Ruggero Marelli e Sara Robucci alla batteria, Renzo Busoni alla chitarra elettrica, Marco Fedi alla chitarra e Sandro Bellini al pianoforte.

Sotto la guida del professor Soldaini, i banditi scelgono, tra gli altri brani, Hotel California e Redemption Song. Alla voce Giorgia Giunti, al pianoforte Francesco Iorio, alla chitarra Cosimo Poli e Gabriele Giglioli, al basso Pietro Calvetti e alla batteria Clotilde Giunti. I Teen spirits in scaletta omaggiano anche i vincitori dell’Eurovision con Zitti e Buoni. Sara Gilbino, Asia Taddei e Tommaso Ronca alla chitarra, Giorgio Fabbroni al basso, Samuele Nucara alla batteria, cantano Rebecca Nucara e Kiara Beconcini. I Bohemian rapsody infine canteranno e suoneranno i successi dei Queen: Bianca Fontanelli al pianoforte, Gabriele Morelli e Francesco Mattugi alla chitarra, Francesco Salvadori al basso, Francesco Micheli e Enrico Marino alla batteria, cantano Camilla Donnini e Vittoria Zani.

Una serata ‘frizzante’ all’insegna della musica e del talento quella organizzata da Piemme Auto. Un segno di ripartenza (nel pieno rispetto della normativa anti-Covid) di arte e impresa in una notte sotto il suono delle giovani band del territorio.

La concessionaria Piemme Auto di Empoli offre servizi di noleggio a lungo termine, finanziamenti a tasso agevolato, offerte dedicate a Pmi e Partite Iva, chilometri zero e aziendali Das Welt Auto e dispone di un’officina specializzata in tagliandi, ricambi e accessori, carrozzeria, collaudi.

Rebecca Del Carlo