CAM Rock 2021, una serata di musica e talento nel piazzale di SEAT Piemme Auto

Più di un centinaio di persone, tra familiari e amici, hanno partecipato alla festa CAM Rock 2021, il saggio finale della scuola di musica empolese che si è tenuto ieri sera (28 giugno) nel piazzale della concessionaria Piemme Auto a Empoli.

“In SEAT e Piemme Auto abbiamo il concetto di famiglia allargata, che è quella tra collaboratori e dipendenti, ma anche con i nostri partner: in questo caso, con la scuola CAM di Empoli, di cui siamo sponsor e con cui abbiamo avuto modo di collaborare già lo scorso dicembre in piena pandemia Covid. Per noi, questa, è proprio una festa in famiglia”, commenta Daniele Paganelli, organizzatore della serata.

“A nome mio e del direttore della scuola Sandro Tani, che purtroppo non è potuto essere qui stasera, siamo molto contenti di essere riusciti a organizzare questa serata fatta di musica e divertimento e dare la possibilità a questi ragazzi di suonare live – ci racconta il vice direttore del CAM di Empoli, Omar Daini – in un momento particolare come questo, vedere così tante persone in questo piazzale è emozionante”.

I 7 gruppi che si sono alternati sul palco nel corso della serata hanno suonato i brani dei più famosi gruppi e cantanti rock contemporanei, facendo cantare e ballare famiglie e amici nel piazzale della concessionaria, diventato per l’occasione un anfiteatro con le auto attorno al palco e al pubblico. I ragazzi, giovanissimi, studenti di medie e superiori, hanno vinto l’emozione e si sono divertiti, regalando emozioni e soddisfazioni a tutti i presenti e ai professori della scuola, sempre presenti intorno al palco.

“Piemme Auto SEAT è una concessionaria vicina all’arte, alla musica, all’intrattenimento e all’arte urbana; dopo il lockdown e la pandemia ci è sembrato giusto essere vicini ed orgogliosi sostenitori di una realtà come la Scuola CAM che fa dell’intrattenimento e dell’arte la propria forza”, conclude Paganelli.

Una serata di musica, talento e divertimento, per tornare a respirare un po’ di normalità e di vita, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, grazie all’organizzazione di Piemme Auto: una ripartenza che vede arte e impresa in prima linea.

Giulia Farsetti