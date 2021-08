San Miniato, diminuisce l’età dei pellegrini sulla via Francigena

Crescono i giovani pellegrini sulla Francigena. La testimonianza arriva dall’afflusso di turisti a San Miniato, trainato dagli italiani e dai nord europei: all’ufficio informazioni turistiche in queste settimane si sono registrati flussi migliori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“L’ottanta per cento dei turisti – spiega la direttrice organizzativa Gabriella Tessieri – sono italiani, nello specifico tante famiglie che vengono a San Miniato per vacanze all’insegna della natura e del buon vivere. Il restante 20% si compone di olandesi, belgi, tedeschi, francesi. Abbiamo notato che l’età media dei pellegrini si è drasticamente abbassata, ci sono sempre più giovani che decidono di percorrere la Francigena. Dal mese di luglio in poi su 40 persone che mediamente si rivolgono al nostro ufficio giornalmente, 15 sono pellegrini, anche perché qui è possibile richiedere le credenziali e il timbro; è l’unico settore del comparto turistico che durante la pandemia ha retto il colpo”.

La Fondazione San Miniato Promozione– proprio nell’ottica di offrire sempre più risposte a turisti e pellegrini – ha nuovamente ampliato l’orario di apertura: dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18,30. Parallelamente è stato anche riqualificato e ristrutturato l’ufficio.

“Senza dimenticare lo svolgimento del mercatino dell’antiquariato, che addirittura ad agosto ha goduto di un appuntamento straordinario viste le grandi richieste da parte degli espositori. Questo è il presente, ma la Fondazione non si ferma qui e guarda avanti nonostante permangano le incertezze dettate dal Covid; il cda guidato dal presidente Marzio Gabbanini sta comunque lavorando per restituire a San Miniato la bellezza della mostra mercato del tartufo bianco a metà novembre. Inoltre – prosegue la direttrice – è in arrivo una nuova mappa aggiornata del centro storico con tutti i luoghi di interesse, le attrazioni e le informazioni utili. Proseguiranno le visite guidate in centro e nelle campagne, mentre a settembre riproporremo il format dei cooking show in una versione aggiornata con tante novità. Siamo tutti impegnati nella promozione e nella valorizzazione delle eccellenze e delle bellezze che San Miniato offre”.