Poeticamente in Teatro, il Varietà al Verdi per aiutare Calciando Insieme

“Poeticamente in Teatro – Il Varietà” sabato 4 dicembre alle 21,15 sarà al teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno. Dal sapore dell’avanspettacolo anni ’80, il nuovo progetto dell’attore sceneggiatore e regista teatrale pistoiese Lorenzo Pratesi fa stare bene anche perché l’intero incasso della serata sarà devoluto all’associazione Calciando Insieme, “Una straordinaria realtà – spiega – che da anni si occupa di far praticare il calcio a dei ragazzi portatori di handicap, tra i 12 e i 30 anni, residenti nel comprensorio del cuoio e con tanta voglia di fare sport che, con un piccolo contributo, possono iscriversi al campionato, permettersi un pulmino, le divise da gioco e molto altro”.

In realtà lo spettacolo è la seconda parte del macro-progetto “Circuiti emozionali urbani”, in quanto la prima parte ha visto Lorenzo insieme alla sua compagnia teatrale esibirsi in primavera ed estate in alcuni dei locali e dei luoghi all’aperto della Toscana. Infatti, ad intervallare gli interventi musicali del duo musicale “Un’avventura in Duo”, composta da Laura Gamberi e Maurizio Natalini, c’erano le poesie e le letture di scrittori di ogni epoca.

Nella versione teatrale, invece, tornerà a far da padrone il fantastico cabaret anni ’80, con scene divertenti ed altre intimiste. Un marchio di fabbrica questo di Lorenzo Pratesi, che proprio lo scorso anno ha festeggiato i venti anni di carriera riempiendo i teatri di Pistoia, Prato e Firenze con la commedia “Biancaneve e L’ottavo Nano”, poi interrotta causa pandemia.

“Dovevamo esibirci con Biancaneve e l’ottavo Nano al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno lo scorso anno – dichiara Pratesi – poi causa covid questo non è stato possibile. Il dispiacere è stato così grande che abbiamo deciso di non arrenderci e di portare, non appena è stato comunque possibile, un progetto più piccolo perché questo teatro è sicuramente uno dei più belli e suggestivi della nostra Regione. Inoltre, mi sarebbe dispiaciuto far saltare la data di Santa Croce sull’Arno per i ragazzi di Calciando Insieme, che vanno assolutamente supportati”.

La prevendita dei biglietti è già iniziata ed è disponibile al 3474021754 e all’Autoscuola Macrì di Santa Croce sull’Arno in piazzetta Curiel.