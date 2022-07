Morgan in concerto a Ponsacco

Arriva a Ponsacco il concerto proposto da Marco Castoldi, in arte Morgan, in piazza della Repubblica venerdì 22 luglio alle 21,30. Qual è la geometria della canzone perfetta? Come se ne riconosce l’essenza, la forma, l’anima? Sono queste le domande alla base del viaggio artistico che sarà affrontato dal musicista.

Sul palco, un piano gran coda, un violino e l’arte inconfondibile di Morgan, ingredienti primari per dare il via alla ricerca della canzone perfetta. Una riscoperta in chiave acustica per togliere ogni artificio e riportare la musica all’essenza. Ad accompagnare il comandante Morgan, sul palco ci sarà il violinista Valentino Corvino.

Un percorso che prende vita nella nuova ambientazione della piazza centrale di Ponsacco. Dove ad attendere gli artisti c’è un tappeto rosso che unisce fisicamente la casa dell’arte, Villa Elisa, al suo prolungamento estivo, piazza della Repubblica. E poi le luci, rosse e blu, che rendono magica l’atmosfera estiva della cittadina del mobile. Morgan è conosciuto per essere un profondo conoscitore della materia musicale. Un cantautore e musicista estroso, un fine compositore, uno studioso di tutto ciò che riguarda le sette note. La sua carriera su e giù dal palco è lunga. Conosciuto dal grande pubblico per aver fondato ed è essere stato frontman dei Bluvertigo con i quali ha vinto gli Mtv Europe Music Awards nel 1998 nella categoria Best Southern Europe Act. I successi sono proseguiti da solista quando ha vinto due volte la Targa Tenco e il Premio Lunezia 2004 per l’album Canzoni dell’appartamento e il Premio De André 2010 per l’album “Non al denaro non all’amore né al cielo”. Grazie alla sua partecipazione a X Factor Italia, è entrato nel Guinness dei primati per essere stato il giudice di talent show che ha vinto il maggior numero di talent nel mondo (ha infatti vinto cinque delle sette edizioni di X Factor Italia a cui ha preso parte). Musicista, compositore, cantante, cantautore, artista, scrittore e infine giurato e coach, in un nome: Morgan.