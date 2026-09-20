Credito al consumo, la provincia di Pisa tra le più indebitate della Toscana

PROVINCIA DI PISA – Le famiglie pisane ricorrono sempre di più al credito al consumo e il territorio si colloca ai vertici della graduatoria toscana per l’ammontare medio dei finanziamenti. Nel 2025, infatti, il debito medio per famiglia nella provincia di Pisa ha raggiunto 8.091 euro , un valore che porta il territorio al quinto posto in Italia .

Il dato emerge dall’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre sull’indebitamento delle famiglie italiane. La rilevazione prende in considerazione il credito destinato alle spese personali, come gli acquisti di automobili, elettrodomestici e altri beni durevoli, escludendo invece i mutui e i finanziamenti collegati alle attività professionali.

In tutta Italia, nel 2025, il credito al consumo ha raggiunto complessivamente quasi 178 miliardi di euro , con una crescita del 62% nell’arco di nove anni. La media nazionale si è attestata a 6.657 euro di debito per famiglia .

La situazione toscana risulta più marcata. Con una media di 7.399 euro per nucleo familiare , la regione è seconda in Italia, preceduta soltanto dall’Umbria.

All’interno della graduatoria regionale, la provincia di Pisa occupa una posizione particolarmente alta, con i suoi 8.091 euro medi per famiglia. Davanti si trovano soltanto Massa-Carrara, Pistoia e poche altre province italiane.

Sono infatti quattro i territori toscani presenti nelle prime dieci posizioni nazionali. Massa-Carrara è seconda con 8.373 euro, seguita da Pistoia al quarto posto con 8.168 euro. Pisa è quinta, mentre Lucca occupa l’ottava posizione con 7.971 euro.