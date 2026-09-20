La classifica
Credito al consumo, la provincia di Pisa tra le più indebitate della Toscana
Quinto posto in Italia
PROVINCIA DI PISA – Le famiglie pisane ricorrono sempre di più al credito al consumo e il territorio si colloca ai vertici della graduatoria toscana per l’ammontare medio dei finanziamenti. Nel 2025, infatti, il debito medio per famiglia nella provincia di Pisa ha raggiunto 8.091 euro, un valore che porta il territorio al quinto posto in Italia.
Il dato emerge dall’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre sull’indebitamento delle famiglie italiane. La rilevazione prende in considerazione il credito destinato alle spese personali, come gli acquisti di automobili, elettrodomestici e altri beni durevoli, escludendo invece i mutui e i finanziamenti collegati alle attività professionali.
In tutta Italia, nel 2025, il credito al consumo ha raggiunto complessivamente quasi 178 miliardi di euro, con una crescita del 62% nell’arco di nove anni. La media nazionale si è attestata a 6.657 euro di debito per famiglia.
La situazione toscana risulta più marcata. Con una media di 7.399 euro per nucleo familiare, la regione è seconda in Italia, preceduta soltanto dall’Umbria.
All’interno della graduatoria regionale, la provincia di Pisa occupa una posizione particolarmente alta, con i suoi 8.091 euro medi per famiglia. Davanti si trovano soltanto Massa-Carrara, Pistoia e poche altre province italiane.
Sono infatti quattro i territori toscani presenti nelle prime dieci posizioni nazionali. Massa-Carrara è seconda con 8.373 euro, seguita da Pistoia al quarto posto con 8.168 euro. Pisa è quinta, mentre Lucca occupa l’ottava posizione con 7.971 euro.
Il dato regionale resta elevato anche nelle altre province. Livorno raggiunge 7.679 euro e Prato 7.646. Seguono Siena con 7.117 euro, Arezzo con 7.027 e Firenze con 6.753 euro.
Chiude la graduatoria toscana Grosseto, unica provincia della regione sotto la media nazionale, con 6.467 euro per famiglia.
Secondo la Cgia, tra i fattori che spiegano l’aumento del ricorso al credito ci sono gli acquisti rateali di beni durevoli, ma anche la necessità di compensare, per molte famiglie, gli effetti dell’inflazione e della stagnazione dei redditi.