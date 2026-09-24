Per Sandro Luporini laurea honoris causa a Pisa: una vita tra arte, parole e teatro-canzone

PISA – Sarà un riconoscimento a una delle figure più importanti della cultura italiana del Novecento quello che l’Università di Pisa consegnerà lunedì 28 settembre a Sandro Luporini. Il paroliere, pittore e scrittore viareggino riceverà la laurea Magistrale Honoris Causa in Comunicazione, Media, Tecnologie, per il suo straordinario percorso artistico e, soprattutto, per il ruolo avuto accanto a Giorgio Gaber nella nascita del teatro-canzone.

La cerimonia è in programma alle 11 nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza”. Luporini, nato a Viareggio il 12 luglio 1930, ha iniziato negli anni Sessanta una collaborazione con Gaber destinata a diventare una delle più significative della scena italiana.

Dalla loro intesa artistica sono nati alcuni dei lavori più conosciuti di Gaber, da “Il signor G” a “Far finta di esser sani”, fino a “Polli di allevamento”. Luporini ne ha scritto gran parte dei testi, contribuendo a costruire quel particolare intreccio tra musica, teatro, ironia e riflessione sulla società che avrebbe caratterizzato il teatro-canzone.

La mattinata prenderà il via con il saluto del rettore Riccardo Zucchi. La motivazione sarà letta dalla professoressa Chiara Tognolotti, mentre la laudatio sarà affidata al professor Antonio Masala. Sarà poi lo stesso Luporini a tenere la Lectio Magistralis.

Il programma non si fermerà alla cerimonia accademica. Alle 16, al Cinema Arsenale di Pisa, è previsto un incontro pubblico rivolto soprattutto agli studenti dell’Ateneo e organizzato dai corsi di laurea in Comunicazione, Media e Tecnologie-CoMeTe e Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione-DISCO.

Sul grande schermo passeranno filmati d’archivio del Teatro Canzone, scelti dalla Fondazione Gaber. A raccontarli e commentarli saranno il presidente della Fondazione, Paolo Dal Bon, e il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi.

A chiudere la giornata, alle 18, sarà Valentina Luporini, figlia di Sandro, che presenterà un estratto dello spettacolo “Gaber sotto le stelle”.