Il Cuoio in Diretta festeggia cinque anni di informazione raddoppiando i lettori

Anche in tempi di emergenza sanitaria, anzi forse a maggior ragione, i compleanni vanno onorati.

È il caso de Il Cuoio in Diretta, che ieri (8 marzo) ha compiuto cinque anni di vita. Cinque anni al servizio di un territorio complesso, a cavallo fra due province, ma uniforme dal punto di vista socioeconomico. Un territorio sul quale abbiamo scommesso perché convinti della necessità di raccontarlo in maniera seria e professionale e senza preconcetti o schieramenti ideologici,

Negli ultimi cinque anni il comprensorio del Cuoio ha avuto così a disposizione, grazie all’impegno dei professionisti e dei collaboratori che quotidianamente ci lavorano, una voce libera, in grado di approfondire e raccontare la realtà politica, amministrativa, culturale e sportiva del territorio,.

Una scommessa, dicevamo. Che, stando ai dati, è una scommessa vinta.

Nell’ultimo anno (inteso come l’arco temporale fra l’8 marzo 2019 e il 7 marzo 2020), infatti, la crescita del quotidiano on line, che a dicembre ha anche vissuto un importante intervento di restyling, è esponenziale.

Gli utenti unici (collegati da singolo Ip) sono passati in un anno a 792811, con una crescita del 52,16 per cento. Contemporaneamente sono aumentate le sessioni, che sono diventate oltre 2,6 milioni (+15,48%) e le visualizzazioni di pagina che hanno sfondato quota 4,1 milioni (+22,95%).

Segnali che l’informazione che arriva dalla nostra testata (e dalle sue gemelle negli altri territori), tempestiva ma verificata, attenta e non urlata, risponde alle esigenze dei lettori di un bacino che è destinato ad allargarsi.

È proprio ai nostri lettori, in un momento di difficoltà generale, che vanno i nostri ringraziamenti. E una promessa: quella di non abbassare mai la guardia e di non cedere alle tentazioni della spettacolarizzazione dell’informazione. Il nostro impegno quotidiano.

Buona lettura a tutti.