Vaccino Covid ai giornalisti in prima linea. Ast e Ordine: “E’ una priorità”

Vaccino anti Covid anche ai giornalisti in prima linea. L’associazione stampa e l’ ordine dei giornalisti della Toscana lanciano un appello: “E’ una priorità”

Il presidente dell’associazione stampa Toscana Sandro Bennucci e il presidente del consiglio dell’ordine dei giornalisti della Toscana Carlo Bartoli hanno scritto al governatore Eugenio Giani e all’assessore alla sanità Simone Bezzini, chiedendo che venga presa in considerazione l’ipotesi di considerare priorità, per la vaccinazione anti Covid, la posizione dei giornalisti costretti a lavorare in prima linea.

“Considerata la perdurante situazione di emergenza legata al Covid-19 e l’avvio in Toscana della campagna vaccinale, si chiede di valutare l’inserimento della nostra categoria tra quelle con priorità alta – si legge nella missiva – considerato il compito che ogni giorno i colleghi devono svolgere a contatto con le persone per assicurare sempre un’informazione precisa e puntuale. L’informazione, infatti, non si è mai fermata nemmeno nei momenti più duri della pandemia che è ancora in corso e questo grazie al senso di sacrificio e del dovere dei tanti giornalisti che nelle redazioni, negli uffici stampa in ogni angolo della Toscana hanno svolto con serietà e correttezza il proprio lavoro In molti si dicono preoccupati per il perdurare della situazione e poiché nel nostro lavoro è difficile l’attivazione dello smart working si chiede che la Regione nell’ambito della sua potestà discrezionale voglia indicare quella dei giornalisti che lavorano in Toscana tra le categorie da vaccinare con priorità alta per consentire loro il sereno prosieguo della propria attività, sempre a tutela dell’informazione e dell’interesse generale”.

Ast e Ordine della Toscana sono pronti anche a incontrare le autorità regionali per fare il punto della situazione.